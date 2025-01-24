BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri temsilci seçiminde TGK adayları Mehmet Ergün, Erdoğan Erişen ve Tahir Gülebak, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu İnternet Haber Sitesi Sahipleri temsilci seçimini de yine Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu adayları Kürşat Tuncel ve Hürmüz Seda Köktener kazandı.

23 Ocak 2025 Perşembe günü Ankara'da gerçekleşen ve Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda 2025-2027 dönemi için yapılan seçimde büyük bir başarıya imza atan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, seçimi rakiplerine karşı 5-0 kazanmış oldu.

Daha önce yapılan BİK Prodüktör Temsilci seçimini de yine TGK adayı olan Sefa Özdemir kazanmıştı. Böylece TGK’nın seçim kazanan üye sayısı 6 oldu.

Editör: SELDA FINDIK