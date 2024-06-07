Murat Günay, siyasete atılma hikayesini anlatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri hayranı olduğunu, Ak Parti’nin kuruluşundan itibaren de, gönül verdiği partisine hukukçu olarak katkıda bulunduğunu, 2016 yılında ise önceki İl Başkanı Mehmet Karadağ’la birlikte partide fiilen görev aldığını, Teşkilat Başkanlığı, Hukuk İşleri Başkanlığı, SKM Başkanlığı, İl Seçim Kurulu Üyeliği gibi görevler üstlendiğini, 13 Mart 2023 tarihinde ise, İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayken, Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle İl Başkanı olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine de Günay, “Milletimizin iradesine, takdirine, teveccühüne sonuna kadar saygılıyız. Varsa hatalarımızı düzelterek daha iyi hizmet için çaba harcamak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur. AK Parti milletimizin ta kendisidir ve başkaca bir umudumuz da yoktur” ifadesini kullandı.

Deprem riskinin, ülkemizin en önemli sorunu olduğunu, deprem yönetmeliğinden önce yapılan binaların yenilenmesi konusunda vatandaşların ve müteahhitlerin duyarlı, anlayışlı ve aceleci davranmaları gerektiğini vurgulayan Murat Günay, Mimar Sinan’da 450 bin, Kale ve Gülabibey’de ise 30’ar bin metrekare alanda imar iyileştirmesi yapılmakta olduğunu belirtti.

Devlet Hastanesi konusunda Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın çok büyük emeğinin olduğuna dikkat çeken Günay, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi ile Çorum’un görkemli bir tesis kazanacağını, Diş Hastanesi’nin tefrişinin devam ettiğini, tarih hazinelerine sahip Çorum’un hak ettiği turisti çekebilmesi için tur organizatörleri nezdinde girişimlerini sürdürdüklerini anlattı.