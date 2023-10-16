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Çorum merkez Kuruçay bölgesi Silmkent TOKİ'de düzenlenen anahtar teslim törenine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TOKİ yetkilileri ile hak sahipleri katıldı.



Törende konuşan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, emeği geçenlere teşekkür etti. Bektaş, anahtar teslim edilen emekli vatandaşlara sağlık, huuzurlu günlerde evlerinde oturmalarını temenni etti.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay ise AK Parti hükümetine kadar TOKİ’nin varlığından kimsenin haberi olmadığını belirterek, “İsmi vardı ama sahada hiç yoktu. TOKİ AK Parti sahaya inerek binlerce konut yaptı. Allah devletimize zeval vermesin. TOKİ yetkililerimizden aldığımız bilgilere göre sizlerle 24 Aralık 2020 tarihinde satış sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmeye göre 36 ay sonra konutların teslim edileceği taahhüt edildi. Yani 24 Aralık 2023’te teslim edilmesi gereken konutları biz erken teslim ediyoruz. Konutların bu duruma gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Bakanlığımıza, TOKİ'ye, milletvekillerimize ve çevre düzenlemesi ve asfalt desteği veren belediye başkanımıza teşekkür ederim” dedi.



Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.