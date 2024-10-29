Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı Murat Günay, bu anlamlı günde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle andığını da vurguladı.

Cumhuriyetin milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük eseri olduğunu söyleyen Günay mesajında şu görüşlere yer verdi; “Bu büyük eseri korumak ve gelecek nesillere aktarmak, hepimizin en önemli görevidir. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşıyacak, ülkemizi her alanda daha güçlü ve müreffeh bir hale getireceğiz.

AK Parti olarak, milletimize hizmet yolunda durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden altyapıya kadar her alanda önemli projeler hayata geçirdik ve geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

Bu vesileyle, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde daha nice yıllara ulaşmamızı temenni ediyorum”

Editör: HABER MERKEZİ