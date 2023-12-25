Türkiye’de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için başvuru süreçleri devam ederken, Cumhuriyet Halk Partisi’nde de İnşaat Mühendisi Günay Çimen düzenleyeceği basın toplantısı ile Belediye Başkanlığı için aday adaylığını bugün açıklayacak.

Daha önceki dönemlerde CHP’de Çorum Belediye Meclisi Üyeliği, 14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti’den Milletvekilliği Aday Adaylığı yapan İnşaat Mühendisi Günay Çimen, tüm partilileri ve vatandaşları bugün saat 14.00’de CHP İl Başkanlığı’nda düzenleyeceği aday adaylığı açıklama toplantısına davet etti.

Bilindiği gibi CHP’de daha önce de Sigortacı Ahmet Yüksel Bellek ve önceki dönem İl Başkanı 2007’de Milletvekili Adayı olan Osman Samsunlu, CHP’den Belediye Başkanlığı için aday adaylığı açıklamasında bulunmuştu.