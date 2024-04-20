Günay, seçim dönemi kendilerine destek olan, oy atan herkese teşekkür ederek, yeni dönemde AK Partiye oy atan atmayan herkesi kucaklayanlarını söyledi.

Dayanışma ve birlik içinde ev ev, sokak sokak yaptıkları çalışmaların sonucunda Çorum’da seçimi kazandıklarını dile getiren Günay, “ Bu çalışmaların ardından milletimizin büyük desteği ile 31 Mart'ta ipi göğüsleyen 24 ilden biri olduk. Çorumlu hemşehrilerimiz AK Partimize ve Cumhurbaşkanımıza, davamıza büyük destek verdiler. Yanımızda olduklarını gösterdiler. Partimize büyük destek veren, vefasını gösteren büyük Çorum halkımızın her bireyine çok teşekkür ederim” dedi.

“TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık gönüllülükle seçim değerlendirmesi yaptığını hatırlatan Başkan Murat Günay, kendilerinin de il teşkilatı olarak değerlendirme yaptıklarını dile getirerek, “Reel bir gerçek varsa çok şükür en az oy kaybederek zafere ulaşan bir teşkilatız. Tüm oy oranlarımız Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor” diye konuştu.

“HİZMET İÇİN KOŞTURACAĞIZ VE ÜRETECEĞİZ”

Ülke gündeminde 4 yıl daha seçim olmadığını sözlerine ekleyen AK Parti İl Başkanı Murat Günay, “Biz Çorum halkımız için bize oy veren vermeyen, ayrıştırmadan, ayırmadan parti gözetmeden hizmetlere yine birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem Çorum Belediyemizin hem cumhur ittifakı tüm belediye başkanlarımızın seçim sürecinde vaat ettikleri tüm projelerin milletvekillerimiz ile birlikte yerelde ve Ankara'da takipçisi olacağız. Hiç bir ilçemizi, beldemizi mahalle ve köyümüzü ayırt etmeden hizmet edeceğiz. Hizmet için koşturacağız ve üreteceğiz. Her daim milletin emrinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; Biz bitti demeden hiç bir şey bitmez” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)