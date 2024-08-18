Trendyol 1.Lig 2.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftar fazla ilgi göstermedi. Mücadelenin henüz 8.dakikasında Thomas Verheydt ile 1-0 öne geçen ev sahibi Çorum FK, ilk yarı skoru korumayı başararak soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda rakibini sahasında karşılayan Kırmızı-Siyahlılar 56 ve 69.dakikada ikinci yarıda oyuna giren Wesley'in gollerine engel olamayınca 2-1 geriye düştü. Mücadelenin son 15 dakikasına 2-1 geride giren Çorum FK, 79.dakika Geraldo'nun golü ile skoru eşitledi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK ilk puanını hanesine yazdırmış oldu.

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