Çorum Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan, özel sporcular milli takım antrenörlüğü görevine getirildi.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu önceki gün yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonunda farklı branşlarda önemli görevlendirmeler yapıldı. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Asbaşkan Enes Kurt’un onayı ile Özel Sporcular Tenis Milli Takım antrenörlüğü ve Teknik Kurul Üyeliği görevine Çorumlu antrenör ve aynı zamanda Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan getirildi.