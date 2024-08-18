Osmancık İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Osmancık Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de katkılarıyla 2024 Yılı Yaz Kur'an kursları arasında Kız-Erkek 4 ayrı kategoride Masa tenisi ve Langırt turnuvası ödül töreni düzenlendi.

Diyanet Gençlik Merkezinde yapılan törene İlçe Kaymakamı Furkan Duman katıldı. İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, Milli Eğitim Müdür Vekili Lütfi Fındıkçı ve kurum amirlerinin de iştirak ettiği törende önce Erkek öğrencilerin tenis final maçı oynandı. Sonrasında madalya ve para ödülleri takdimi yapıldı.

Maçların hakemliğini Manevî Danışman Esalettin Arslaner'in yaptığı turnuvanın Ödül töreni sonrasında toplu fotoğraf çekimi ve büyüklere çay, küçüklere meyve suyu ikramı ile program sona erdi.