Emir Dağaşan, gümrük teşkilatının 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vererek Türkiye’de toplanan vergilerin yaklaşık yüzde 30’unun tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştirdiğini belirterek, kaçakçılıkla mücadelede ve dış ticaretin güvenli şekilde yürütülmesinde gümrük çalışanlarının kritik rol oynadığını ifade etti.

Gümrük personelinin, işlerinin aksamasının ülke ekonomisi ve devlet itibarı açısından büyük kayıplara yol açabileceği bilinciyle fedakârca görev yaptığını dile getirerek zor çalışma koşullarına, fiziki imkânsızlıklara ve yetersiz özlük haklarına rağmen görevlerini büyük bir özveriyle sürdürdüğünü belirten Türk Büro-Sen Şube Başkanı Dağaşan, “Gümrükler yalnızca ticaretin düzenlendiği yerler değil; aynı zamanda ülke güvenliğinin ve ekonomik istikrarın da teminatıdır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi

Türk Büro-Sen olarak gümrük çalışanlarının hakları için mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Dağaşan, taleplerini şu başlıklar altında sıraladı:“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Gümrük Hizmetleri Sınıfı mutlaka ihdas edilmelidir. Dördüncü kolluk gücü olarak görev yapan Gümrük Muhafaza personeli, diğer kolluk kuvvetlerinin sahip olduğu özlük haklarına kavuşturulmalıdır. Yoğun mevzuatla çalışan Muayene Memurluğu, uzmanlık mesleği olarak düzenlenmelidir. Kurum çalışanlarına, kurum içi yükselme sınavlarıyla Gümrük İşlemleri Uzmanlığına geçiş imkânı sağlanmalıdır. Gümrüklerde görev yapan tüm personelin, iş yoğunluğu ve riskler göz önünde bulundurularak özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır. “Yolluk” olarak adlandırılan ödemelerdeki sınırlamalar kaldırılmalı ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulamaya devam edilmelidir”Emir Dağaşan, sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanmasının personel memnuniyetini ve kuruma aidiyet duygusunu artıracağını, bunun da sunulan hizmetin kalitesine olumlu yansıyacağını belirtti.Gümrük çalışanlarının gününü kutlayan Dağaşan, Türk Büro-Sen olarak yetkili oldukları tüm platformlarda taleplerinin takipçisi olacaklarını ve haklar alınana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.