Gülten Esmek, üç hafta önce de eşi Halil İbrahim Esmek’i kaybetmişti. Gülten Esmek, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etti.

Merhum Halil İbrahim Esmek'in eşi, Abidin ve Nurten Esmek'in anneleri olan Gülten Esmek’in cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından merkeze bağlı Çağşak Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, CHP eski il başkanları, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ