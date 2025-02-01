Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum önceki dönem Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Serda Uysal Karlıdağ’ın eşi, Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal’ın ise eniştesi Ali Karlıdağ’ın vefatının 7. gününde ailesi tarafından düzenlenen can yemeği önceki akşam yapıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Cemevi’nde yapılan can yemeğine Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, bazı siyasiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, Uysal ve Karlıdağ ailelerinin acısını bir kez daha paylaşarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Editör: Haber Merkezi