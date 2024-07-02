Çorum merkez Çöplük Çarşısı Hamit Camii yanında kurulan Gülnihal Gıda Mamulleri işyerinin açılışı bugün saat 11.00’de dualarla gerçekleştirildi.

İşyerinin açılışına önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Cengiz, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Hamit Camii İmam Hatibi Gazi Hoş’un duası ile başlayan açılışta daha sonra davetlilere keşkek ve ayran ikram edildi.

Tüm Çorumluları Gülnihal Gıda Mamulleri’ne davet eden Adnan Cıdık, işletmede katmer, gözleme, poğaça gibi gıda ürünlerinin satılacağını dile getirdi.