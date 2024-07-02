Erdal Şahin’in yazıp yönettiği “Kraliçe Puduhepa” isimli oyunun prömiyeri 2 Mart 2024’te günü İzmir Fuarı’nın kurulduğu Kültür Park’ta bulunan İzmir Art’da yapıldı. Aynı oyun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ndeki ikinci gösterimin ardından Çorum’a geliyor.

Dünya'nın ilk yazılı barış antlaşması olan "Kadeş Barış Antlaşması" nda imzası olan Kraliçe Puduhepa’yı anlatan oyun 4 Temmuz 2024 günü saat 16.00’da Boğazkale Büyük Mabet’te, 5 Temmuz 2024 günü saat 20.00’de ise Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda seyirci ile buluşacak.

Çorum İl Kültür Müdürlüğü, Boğazkale Kaymakamlığı ve Boğazkale Belediyesi işbirliğinde tiyatroseverlerle buluşacak olan “Kraliçe Puduhepa” oyununu sahnelemek üzere İzmir’den Çorum’a gelen Arkadaş Sanat Akademi oyuncuları yaptıkları şehir turunun ardından ilimizi beğendiklerini söylediler.

Ücretsiz sahnelenecek olan oyun; ilk yazılı barış antlaşması Kadeş Barışı’nda imzası bulunan tarihin en güçlü kadınının, sıradan bir rahibin kızı iken bilinen tarihin en güçlü kadını olma yolundaki hikayesini anlatıyor. İki perdelik müzikli, danslı oyun İzmir izleyicisi tarafından beğenilen oyun doğduğu topraklarla buluşmaya hazır.