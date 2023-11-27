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Çorum önceki dönem Belediye Başkanı olan Zeki Gül, görevinden ayrılmadan önce yaklaşık 4 yıldır Ahi Evran Sanayi Sitesi’nin yapılacağı alandaki Jips’li toprak yapısıyla ilgili mücadelesinde başarıya ulaştı. Çorum Organize Sanayi Bölgesi ve Ahi Evran Sanayi Sitesi’nin yapılması planlanan alan için inşaat yapılamaz raporu verilmesinin ardından yapılan çalışmalar ile gerekli olan rapor alındı. 600 sayfalık raporun ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndaki ilgili heyetin onayı sonrasında Ahi Evran Sanayi Sitesi’nin inşaatına başlanmasının önündeki son engel de aşılmış oldu.



AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül, Ahi Evran Sanayi Sitesi yönetimi ve üyeleri ile biraraya gelerek gerekli inşaat izninin bulunduğu raporu Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç’a iletti.

Bazı esnaf odası başkanlarının da yer aldığı ziyarette konuşan Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, gerek Belediye Başkanlığı gerekse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda Bakan Müşaviri olarak görev yaptığı dönemde Zeki Gül’ün bugüne kadar sorunlarının çözümü için gereken her türlü desteği sağladığı vurguladı.

Zeki Gül’ü esnafın bir ağabeyi olarak gördüklerini belirterek kira ödeyemez hale gelen esnafı işyeri yapma adına çıktıkları yolda 12 yılı geride bıraktıklarını anlatan Yalçın Kılıç, önlerindeki son engeli de Zeki Gül sayesinde aştıklarını açıkladı.

Ahi Evran Sanayi Sitesi yönetici ve üyeleri ile biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeki Gül ise sadece burasının değil tüm Çorum için büyük sorun olan Jips’li toprak yapısıyla ile uzun süredir mücadele ettiklerini, bundan sonra bu sorunun tamamen ortadan kalktığını ve Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerin de yatırım yapabilir hale geldiğini açıkladı.

Bu süreçte ailesinden bile daha fazla esnaf için mücadele ettiğini istenin raporun adaylığından hemen önce onaylandığını belirten Zeki Gül, “Bu sorun Çorum’un önünü tıkıyordu. Yapılaşma konusundaki engel aşıldığına göre 1000 esnaf kardeşimizin dükkan sahibi olmasının önünde engel de kalmadı. Bugüne kadar çok zorlandık ancak değdi” dedi.



En kısa sürede harfiyata ardından ise inşaata başlanacağını belirten Kooperatif Başkanı Kılıç ise Çorum esnafı adına Zeki Gül’e minnettar olduklarını açıkladı. Kılıç, önlerini açtığını belirttiği Zeki Gül’e çıktığı yolda başarı dileklerini de iletti.

Siyasette bugüne kadar kimseyi ötekileştirmeden Çorum’a hizmet etmeye çalıştığını ve kapısının bundan sonra da herkese açık olacağını söyleyen Zeki Gül son olarak; “Ben Çorum’u çok seviyorum. Hizmette zirveyi burada tamamlamak istiyorum. Burada esnafımızı da çok önemsiyorum. Esnaf çökerse ülke çöker. Sizlere küçücük bir katkım olduysa ne mutlu bana. Artık beni Ankara’dan kurtarın” diyerek esnafın da desteğini istedi.