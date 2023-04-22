Ligin bitimine 5 hafta kala Çorum FK Erzincan deplasmanına konuk olurken AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül taraftarlara takımlarına destek olmak adına araç tahsis etti. Pazar günü Erzincan’da oynanacak olan karşılaşma öncesinde Gül “Her zaman yanına olduğumuz şehrimizin takımı Çorum FK’nın kritik deplasman karşılaşmasında taraftarından mahrum kalmaması için araç tahsis ettik. Ligin bitimine 5 hafta kaldı bu süreci de kayıpsız geçerek takımımız şampiyonluğa ulaşacaktır. Bizim buna inancımız tam. Şampiyonluk yolunda takımımızın yalnız kalmasını istemiyoruz. Çorum FK’ya başarılar diliyorum” dedi.

Araç tahsisi için Zeki Gül’e teşekkür eden taraftar liderleri Erzincan deplasmanına gitmek isteyen taraftarların saat 01.30’da Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde hazır olmalarını istediler.