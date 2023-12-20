31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Çorum Belediye Başkan Aday Adayı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşaviri Zeki Gül, seçim çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Zeki Gül, son olarak Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerin Çorum Teşkilatlarını ziyaret etti.



İlk olarak MHP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Zeki Gül, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette, hem yerelde, hem de genelde siyasi gelişmeler üzerinde istişarede bulunuldu.

Ardından Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu’yu ziyaret eden Gül, son olarak da Büyük Birlik Partisi’ne geçti. Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Av. Özkan Yandım ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Zeki Gül, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerinden öneminden bahsederken, seçimlerin kazananının yine Cumhur ittifakı olacağını söyledi.

Zeki Gül, ziyaret ettiği il başkanlarına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da teşekkür etti.

Cumhur İttifakı İl Başkanları da Zeki Gül’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine belediye başkan aday adaylığı sürecinde başarılar dilediler.