Merhum Şükrü Hamoğlu'nun kızı, merhum Nurettin Özejder'in eşi, merhum Ali, merhum Adnan Özejder ile Ejder Blok Tuğla'nın sahibi Atilla Özejder anneleri, Ali Özejder'in babaannesi Güldane Özejder’in cenazesi saat 11.00’de Ulumezar gasilhanesinden alındıktan sonra Akşemseddin Cami’ne getirildi.
Merhumenin cenazesi, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ