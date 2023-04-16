Bir dönem Çorum Belediyespor başkanlığı yapan ve TFF ile ikili ilişkileri devam eden Zeki Gül, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi telefonla aradı ve Çorum FK’nın bir iç saha maçına davet etti. Mehmet Büyükekşi ile yaptığı telefon konuşmasında, Çorum FK’nın yalnız olmadığını ve şehrin şampiyonluğa kenetlendiğini belirten Gül takımlarının şampiyon olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etti. Gül, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Büyükekşi’ye Çorum FK’nın yalnız olmadığını söyledim. Çorum FK’nın amatörden çıkarak bu yerlere gelmesinde büyük emeklerimiz var. Çorum FK yalnızlaştırılmaya çalışıyor ancak asla yalnız değil. TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ile yaptığımız telefon konuşmasında, Çorum FK’nın bir iç saha maçına davet ettik. Kendisi de müsait olması durumunda Çorum’a geleceğini belirtti.

Bilindiği gibi Kulübün ve bu şehrin haklarını kimseye yedirmeye niyetimiz yok. Çorum FK’nın haklarını her yerde savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımız hiç merak etmesin, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan, kupaya uzanan ve 1.Lig’e çıkan taraf biz olacağız” ifadelerine yer verdi.

Gül, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Çorumlu iş insanı, SİNPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik’in yanında olduğunu ve maça birlikte gelebileceklerini belirttiğini de sözlerine ekledi.

(Hüseyin AŞKIN)