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Gazze ve Batı Şeria'da düzenlenen soykırımın hemen öncesinde Kudüs'e ziyaret düzenleyen Cengiz Mutlu ve Sabiha Zeynep Altan tarafından verilen konferans öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Dernek Başkanı Necat Yazıcı, siyonist İsrail tarafından gerçekleştirilen katliam ve soykırıma karşı her insanın bilinçli olması gerektiğini söyledi. İsrail’e boykot çağrısını yineleyen Yazıcı, herkesin heybesinde bir taş bulundurması gerektiğini, içinde yaşadığımız süreçte ise bu taşın 'boykot' olduğunu ifade etti.



Akabinde sunumun ilk bölümünü gerçekleştiren Cengiz Mutlu, Kudüs'te yaşadığı tecrübeleri anlattı. Sunumun ikinci bölümünde sözü alan Sabiha Zeynep Altan ise orada Müslümanlara karşı hep bir baskı ve zulüm olduğunu, ezan ve Kur'an okunduğu vakitlerde Yahudilerin ıslık, alkış, çığlık eşliğinde bu sesleri bastırmak istediklerini söyledi.