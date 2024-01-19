AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı Zeki Gül, aday adaylığı süreciyle ilgili bir mesaj yayımladı. AK Parti teşkilat mensuplarına ve tüm Çorumlu hemşehrilerine teşekkür eden Gül, “Çorum Belediye Başkan aday adaylığı sürecinde ülkemizi, davamızı, ilimizi ve aday arkadaşlarımızın hukukunu önceleyerek bir yarışa girdik. Şahsıma destek olan teşkilat mensuplarımıza ve tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Belediye Başkan Adaylığı uygun görülen Halil İbrahim Aşgın kardeşimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” dedi.