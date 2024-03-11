Esnaf ziyaretleri çerçevesinde “hak ettiğiniz yaşam bu değil” vurgusunu yapan SP Sungurlu Belediye Başkan Adayı Güher, “Sungurlumuzun, başta esnafımız olmak üzere genç ve işsiz durumunda olan halkımızın sorunlarına vakıfız. 31 Mart seçimleri ilçemiz adına bir milat olacaktır.

Milli Görüş belediyeciliğinin gerekliliği olan başkanlık kapısını kaldırıp hiçbir vatandaşımız başkana ulaşamadım, derdimi anlatamadım gibi ifadeler kullanamayacaktır. Rüşvet, adamcılık, yandaşa ihale vermek gibi kavramlarla halkımızın hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Hak Ettiğiniz Yaşam bu değil hep birlikte başaracağız dua ve desteklerinize talibim” dedi.