Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 15 Mayıs yetki tespit süreci kapsamında Sağlık-Sen’in Çorum’da bir kez daha açık ara farkla yetkili sendika olduğunu belirterek, sürece ilişkin yaptığı açıklamada üyelerine teşekkür etti.

Sendikanın elde ettiği başarının yalnızca rakamsal bir üstünlük olmadığını vurgulayan Saatcı, “Bu başarı; iftiralara, karalama kampanyalarına ve asılsız haberlere karşı dimdik duran, basiretiyle hareket eden sağlık emekçilerinin zaferidir” dedi.

Saatcı, Sağlık-Sen’in sadece bir sendika değil, aynı zamanda bir emek ve dava hareketi olduğunu belirterek, “Yalan haberlere prim vermeyerek, hayali vaatlere aldanmayarak, hak ve emek mücadelesinin tek ve doğru adresi olan Sağlık-Sen'de birleştiğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürece katkı sunan tüm teşkilat mensuplarına ve üyelere teşekkür eden Saatcı, “Bu süreç boyunca gece gündüz demeden emek veren şube yönetimimize, disiplin ve denetim kurullarımıza, ilçe başkanlarımıza, iş yeri temsilcilerimize ve en önemlisi üyelerimize minnettarız” dedi.

Açıklamasını “Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha güzel başarılara!” sözleriyle tamamlayan Saatcı, Sağlık-Sen’in kararlılıkla yoluna devam edeceğini ve sağlık çalışanlarının sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Editör: SELDA FINDIK