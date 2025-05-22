Tütün İskelesi'nde düzenlenen etkinlikte, belediyelerin ve kooperatiflerin hazırladığı yöreye ait kaz tiridi, menemen, keşkek, nokul, pide, kıvratma, turşu kavurması, dolma, mantı gibi yöresel yemekler davetlilere ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın ana temasının, Türk mutfağı klasikleri olarak belirlendiğini söyledi.

Ziyaretçilerin Samsun'un klasik lezzetlerini tatma imkanı bulacağını anlatan Demirtaş, "Bu yıl dördüncüsü düzenlenen kutlamalar kapsamında yapılacak etkinliklerde, ilimizin zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırabilmek ve kültürümüzün gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılması temel hedefimiz olmuştur." dedi.

Etkinliğe katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Çorum Valisi Ali Çalgan, stantları ziyaret ederek, yöresel yemeklerin tadına baktı.

Tütün İskelesi'nde kurulan stantlarda ziyaretçiler, 27 Mayıs'a kadar Samsun'un yöresel lezzetlerini tadabilecek.

Editör: AA AJANS