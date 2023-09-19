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Sungurlu OSB’deki incelemelerine MİTE Defence Sungurlu Fişek Fabrikası ile başlayan Vali Dağlı’ya Fabrika Genel Müdürü Fatih Doğan eşlik ederek tesis hakkında bilgiler verdi. Doğan, 25 bin m2 kapalı, 404 bin m2 açık alanda kurulmuş olan hafif mühimmat fabrikasında, yılda 360 milyon fişek üretmeyi hedeflediklerini, çalışan sayılarının 400 kişi ile başlayacağını ve bir sonraki aşamada 600 kişi ile devam edeceğini söyledi.

Vali Dağlı, fişek fabrikasındaki incelemelerinden sonra Gold Force Sungurlu Barut Üretim Tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Tesis hakkında bilgiler veren Fabrika Genel Müdürü Mehmet Tök, 710 dönüm alan üzerine kurulu tesisin 50 dönüm kapalı alana sahip olduğunu, yıllık 2000 ton küresel barut üretim kapasitesi ile yurt içi ve yurt dışı talepleri karşılayacaklarını dile getirdi.

İlerleyen süreçte taleplerin artacağı düşünüldüğünden bir sonraki safhada tesisin kapasitesinin yıllık 4 bin ton a çıkartılması için çalışmalara başlayacaklarını belirten Tök, Küresel Barut Üretim Tesisi ile birlikte barutların temel iki önemli hammaddesi olan nitroselüloz ve nitrogliserin tesislerinin de kurulumunun devam ettiğini söyledi.

Daha sonra ARCA Savunma Sanayi AŞ tarafından yapılan Kapsül Fabrikasını ziyaret eden Vali Dağlı’ya Fabrika Genel Müdürü Mine Aydın tarafından bilgilendirme yapıldı. Sungurlu OSB tarafından tahsis edilen 352 dönüm arazi üzerinde üretim için çalışmalara başlandığını kaydeden Mine Aydın, daha sonraki talepleri ile alanın 959 dönüme çıkarıldığını belirterek, bu alanda 60 mm, 81 mm, 120 mm, yüksek infilaklı havan mühimmatı, 155 mm yüksek infilaklı topçu mühimmatı ve 122 mm roket imalatı için projelere başlandığını ifade etti. Aydın, 2023 yılı sonuna kadar personel sayılarını 100’ün üzerine çıkarmayı, tüm personellerini Sungurlu ve Çorum’dan alarak bulundukları ile katma değer sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Sungurlu Organize Sanayi bölgesinde yapılan savunma sanayi yatırımlarını oldukça önemsediklerini belirten Vali Dağlı, çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, en kısa sürede bitirilerek tam kapasite üretime geçilmesiyle birlikte bu tesislerin Sungurlu ve Çorum ekonomisine büyük katma değer sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

Türkiye’nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat stratejisi doğrultusunda hareket ederek güçlü bir altyapısı bulanan Çorum sanayisini daha da geliştirmek için tüm kesimlerle işbirliği içerisinde olacaklarını belirten Vali Dağlı, OSB’lere önem verdiklerini, özellikle savunma sanayi yatırımlarının Çorum’a kazandırılması noktasında yapılacak çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti.