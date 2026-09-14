Arca Çorum FK’nın Samsunspor deplasmanından 5-1 gibi çarpıcı bir skorla dönmesi, sezonun en önemli sonuçlarından biri. Süper Lig’de ilk deplasman galibiyetini alan Arca Çorum FK için bu 3 puan daha da anlamlı. Beşiktaş maçında alınan ağır sonuçtan sonra takımın bu kadar kısa sürede toparlanması, oyuncuların reaksiyon gücünü göstermesi açısından da önemli. Ayrıca, Samsunspor ile Arca Çorum FK arasında son yıllardaki ilişki düşünüldüğünde, bu galibiyetin ayrı bir hikâyesi var.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK açısından Samsunspor, yönetim anlayışı, kulüp organizasyonu ve futbol yapılanmasıyla örnek alınabilecek modellerden biri olarak görülüyordu. Aynı bölgenin iki şehir takımı olmaları da bu karşılaşmaya farklı bir anlam yüklüyor. Arca Çorum FK’nın bugün Samsunspor deplasmanında 5-1 kazanması, gelişim yolculuğunun geldiği noktayı göstermesi açısından önemli.

Maçın başlangıcı ise sonucu hazırlayan en önemli detaylardan biriydi. Samsunspor’un daha ilk dakikada uzun bir topla Arca Çorum FK yarı sahasına yönelmesi ve topu taca göndermesi, rakip yarı sahada oynama niyetinin açık bir göstergesiydi. Fakat Arca Çorum FK’nın erken bulduğu gol, Samsunspor’un planını daha maçın başında değiştirdi. Ardından gelen goller de oyunun psikolojisini tamamen Arca Çorum FK lehine çevirdi.

Futbolda erken gol, rakibin oyun planını da bozar. Samsunspor’un bu sezon gerçekleştirdiği oyuncu satışlarının ardından henüz istediği seviyede bir takım görüntüsü verememesi de Arca Çorum FK’nın işini kolaylaştırdı. Özellikle hücumdaki kaliteli ayaklar için oluşan alanlar iyi değerlendirildi.

Ramirez ve Cengiz Ünder burada özellikle öne çıktı. İki oyuncunun ortak özelliği, top ayaklarına geldiğinde oyunun yönünü ve hızını değiştirebilmeleri. Rakip savunmanın dengesini bozabilecek bireysel kaliteye sahipler. Ramadani ve Fredy ise geriden oyun kurulumunda takımın sahayı daha doğru kullanmasına katkı sağladı. Arca Çorum FK’nın kazandığı topları daha hızlı ileri taşımasında bu oyuncuların rolü önemliydi.

Ancak 5-1’lik galibiyetin getirdiği olumlu tablo içerisinde üzerinde durulması gereken ciddi bir konu var. O da, takım savunması...

Bunu sezon başından beri söylüyorum. Arca Çorum FK’nın savunma organizasyonu henüz Süper Lig seviyesinde istenen noktada değil. Samsunspor karşısında farklı kazanmış olabilirsiniz fakat savunma problemleri skorun arkasına saklanmamalı. Oyunun bazı bölümlerinde Samsunspor gol bulsa bugün başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Milli ara bu açıdan çok değerli bir çalışma dönemi olacak. Takım savunması, duran top savunması ve ceza sahası içindeki savunma davranışları özellikle rakibin attığı yüksek top üzerinde ciddi şekilde durulmalı.

Skor 5-1, ancak Samsunspor’un attığı gol, kabul edilemez bir savunma hatasıydı. Rakip kornerde kısa pas organizasyonu yapmak istiyorsa, bunu tek oyuncuyla karşılamaya çalışmak doğru değil. İki oyuncuyla gerekli mesafeyi kapatıp hem pas seçeneğini hem de devamındaki organizasyonu kontrol etmek gerekiyor. Süper Lig’de bu tür küçük ayrıntılar, doğrudan skor olarak karşınıza çıkar.

Bir başka önemli başlık da ceza sahasına gelen ortalar. Önümüzdeki haftalarda Arca Çorum FK’nın karşısına Onuachu, Muric, Osimhen, Lukaku gibi fiziksel gücü ve hava hakimiyeti yüksek santrforlar çıkacak. Bu oyuncuları yalnızca stoperlerin bireysel mücadelesine bırakmak büyük risk. Duran toplarda veya kenar ortalarda gerektiğinde iki oyuncuyla savunma yapılmalı. Ceza sahasında rakibe rahat bir “hava sahası” bırakılmamalı.

Arca Çorum FK bugün 5-1 kazandı. Bu galibiyetin tadını çıkarmak herkesin hakkı. Fakat Süper Lig uzun bir maraton. Büyük skorlar özgüven kazandırır, ancak yaşadığımız savunma sıkıntıları gizlemez. Gerçek gelişim sorunların üzerine gitmekle mümkün olur.

Samsun deplasmanındaki 5-1, Arca Çorum FK’nın rakipleri için güçlü bir mesaj. Şimdi önümüzde Alanyaspor maçı var. Milli araya girmeden önce oynanacak bu maç, Samsun’da alınan sonucun ne kadar değerli olduğunu görmek açısından önemli bir test olacak. Çünkü Alanyaspor, Süper Lig’de belirli bir oyun modeli bulunan, ne yaptığını bilen ve mücadele gücü yüksek takımlardan biri.

Bu nedenle Alanyaspor maçında Arca Çorum FK’nın vermesi gereken mesaj; Samsun’da ortaya çıkan hücum gücünü, oyuncu kalitesini ve oyun iştahını daha dengeli bir takım savunmasıyla birleştirerek sürdürülebilir bir takım oyununa dönüştürebilmek.

Arca Çorum FK’nın Süper Lig’de kalıcı bir takım olabilmesi için ihtiyaç duyduğu temel nokta da aslında burada. Büyük galibiyetler değerli, ancak asıl ölçü, aynı futbol aklını ve mücadele standardını haftalar boyunca ortaya koyabilmek.

Samsun’da güçlü bir mesaj verildi. Şimdi sıra Alanyaspor karşısında bunun tesadüf olmadığını göstermekte.