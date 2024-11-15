Sürekli gelişen ürün yelpazesi ve artan mağaza sayısıyla yurt çapındaki büyümesine devam eden GSStore, mağazalar zincirinin son halkası Çorum GS StoreAHL Park’ta hizmete açıldı. İnönü Caddesi’nde yer alan AHL Park’ta yeni GSStore, bayan-erkek-çocuk formaları ve günün modasını yansıtan tekstil ürünleri ile birlikte aksesuardan ev tekstiline, ayakkabı / terlikten oyuncağa, her türlü okul malzeme ve aksesuarından kişisel bakım ürünlerine kadar çok çeşitli ürünüyle taraftarlarına hizmet verecek.

Editör: RIFAT KARA