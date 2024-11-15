Sürekli gelişen ürün yelpazesi ve artan mağaza sayısıyla yurt çapındaki büyümesine devam eden GSStore, mağazalar zincirinin son halkası Çorum GS StoreAHL Park’ta hizmete açıldı. İnönü Caddesi’nde yer alan AHL Park’ta yeni GSStore, bayan-erkek-çocuk formaları ve günün modasını yansıtan tekstil ürünleri ile birlikte aksesuardan ev tekstiline, ayakkabı / terlikten oyuncağa, her türlü okul malzeme ve aksesuarından kişisel bakım ürünlerine kadar çok çeşitli ürünüyle taraftarlarına hizmet verecek.
Editör: RIFAT KARA