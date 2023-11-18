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Kış kapıda. Ani şekilde düşen hava sıcaklıkları birçok kişinin grip ve soğuk algınlığına yakalanmasına neden oldu. Hastalıktan sonra kullanılan ilaçların başında ise antibiyotikler geliyor. Uzmanlara göre ise grip ve soğuk algınlığının tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin faydadan çok zararı var.

GEREKSİZ KULLANIMA DİKKAT

Dünya Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şehmus Özmen toplumun antibiyotik kullanımında bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı. AA’da yer alan habere göre Özmen, “Grip ve soğuk algınlığı tedavisine antibiyotikler herhangi bir katkı sağlamaz, hatta yan etkileri açısından hastaya zarar bile verebilir. Soğuk algınlığı ve gripte etken, virüslerdir ve antibiyotikler bu virüslere etki etmez” uyarısında bulundu.

“BÖBREKLERE ZARAR VEREBİLİR!”

Çocuklarda özellikle yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gibi sorunlarda ebeveynlerin hemen antibiyotiğe sarıldığını aktaran Özmen, gereksiz kullanılan antibiyotiklerin böbrek, karaciğer ve diğer organlar üzerine gereksiz toksik yük oluşturduğunu belirtti.

Antibiyotik kullanımının yeterli dozda ve mümkün olduğu kadar kısa bir süre uygulanması gerektiğini söyleyen Özmen, etkisiz dozda veya gerektiğinden daha uzun süreli kullanımlarda ise bakterinin direnç kazanmasını kolaylaştırdığını kaydetti.