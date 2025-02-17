Dünya Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan WKF Karate 1 Youth League Turnuvası 20-23 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fuceyre kentinde yapılacak. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun ter dökeceği müsabakalara Çorum Belediyespor’un Türkiye üçüncüsü sporcusu Yiğit Gözübüyük de davet edildi. Milli sporcu 57 kiloda tatamiye çıkacak.

Konu hakkında Çorum Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Hedefimiz, her zaman daha büyük zaferler. Bu önemli şampiyonada sporcumuz Yiğit’e gönülden başarılar diliyor, her zaman yanımızda olan antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize ve sporcumuzun emeğine destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” denildi.