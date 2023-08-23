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Ligin ikinci haftasını sahasında Giresunspor'a 2-0 yenilerek kapatan Ahlatcı Çorum FK'da Göztepe ile oynanacak olan üçüncü hafta maçı hazırlıkları devam ediyor. Bugün tesislerde saat 18.30'da Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Göztepe maçının taktiğini içeren özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK'da hazırlıklar yarın yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

