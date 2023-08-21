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Ligin 2.hafta maçında, evinde Giresunspor’a 2-0 yenilerek liderliği kaybeden Çorum FK’da gözler Göztepe maçına çevrildi.

Giresunspor maçından sonra Cumartesi günü sabah yapılan ter idmanından sonra takıma verilen izin bugün sona erdi. Saat 16.30’da tesislerde toplanan kırmızı-siyahlılar, saat 18.30’da yaptıkları antrenmanla 26 Ağustos Cumartesi günü, Göztepe ile deplasmanda oynanacak 3.hafta maçının hazırlıklarına start verdiler.

Teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde yapılan haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.

Ahlatcı Çorum FK yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.