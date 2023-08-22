Tahmini Okuma Süresi: dakika

Denizli'nin ev sahipliğinde 20 Ağustos’ta başlayan Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası’na yıldızlar, gençler, bayanlar ve genel kategorilerinde yapılan müsabakalara 81 ilden 451 sporcu katıldı. Çorum 19 Görme Engelliler Spor Kulübü 10 sporcuyla mücadelede ter döküyor. Spor Kulübü Başkanı Yusuf Şen, bu tür spor aktivitelerin devam edeceğini ve gelecek ay ise Goalball turnuvasına katılacaklarını söyledi. Şen, “Çorum’da birçok görme engelli vatandaşlarımıza ulaşarak onları spora teşvik etmek istiyoruz. Özellikle gelişim çağındaki çocukların ailelerinin bu konuda daha hassas olmalarını bekliyoruz. Kulübümüz her geçen gün daha da büyüyor. Boş zamanlarımızda katılacağımız müsabakaların antremanlarını yaparak şehrimizi temsil etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.