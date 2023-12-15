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Gönüllü öğretmenlerden oluşan 30 kişilik arama ve kurtarma ekibi Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda ‘Acil Durum Ekipleri’ eğitimini aldı. Aldıkları ve alacakları eğitimle olabilecek felaketlere karşı hazır bekleyen ekip Afet/Acil durumlarda AFAD ile koordineli çalışacak.

MEB AKUB EKİPLERİNİN NİTELİKLERİ ARTIRILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) bünyesinde şu anda 2 bin 490 personel bulunuyor ve 83 birimden oluşuyor. Bakanlık, MEB AKUB'un birim sayısını bir yıl içinde 2 katına çıkarmayı, nitelik ve nicelik olarak da gelişimi hedefliyor.



UNICEF ortaklığıyla yürütülen "Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi" ile ekiplerin niteliklerinin artırılmasının yanı sıra, eğitim öğretim hizmetlerinin afet dönemlerinde kesintisiz sürdürülmesi; öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarda afet bilinci, afet öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenlerin anaokulundan itibaren kalıcı hale getirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje sürecinde, MEB Afet ve Acil Durum Eylem Planı güncellendi, her kademedeki öğrencilerin afet farkındalıklarını geliştirmeye yönelik içerikler hazırlandı, içeriklerin bulunduğu MEB AKUB elektronik platformundan bilgi ve operasyonlara erişim sürecinin daha aktif yönetilmesi sağlandı.