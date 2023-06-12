Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı ve Proje Koordinatörü Selahattin Gençkan, proje ortağı Şehit Emin Güner MTA Lisesi’ni ziyaret ederek, Okul Müdürü İbrahim Ayaz’a ve okul idaresine, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Erdal Karaburak ile öğretmen ve öğrencilerine, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Vedat Şaşmaz ile öğretmen ve öğrencilerine projenin uygulanmasında verdikleri katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Proje koordinatörü Selahattin Gençkan, projenin 2022 yılı Ekim ayında okulların açılması ile başladığını ve 2023 yılı Mayıs ayı sonu itibarı ile de sonlandığını belirterek, “Bu sekiz aylık zaman diliminde belirlenen 120 adrese gidilmiş, bu adreslerde bulunan ve yalnız yaşayan kimselerin evlerinin ufak tefek bakım ve onarım işleri yapılarak projenin saha /uygulama faaliyeti gerçekleştirilmiştir” dedi.

Gül-Der Başkanı Necat Yazıcı da bu proje kapsamında amaçlarının; yeterli imkânları, zamanları, yardımcı olacak eş, dost, akraba ve çocukları olmayan yaşlı vatandaşların gönüllerine dokunmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi.