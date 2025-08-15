Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren ve sezona sahasında aldığı 2-0’lık flaş Amed Sportif Faaliyetler galibiyetiyle başlayan Arca Çorum FK’da transfer defteri golcü ile birlikte kapanacak.

Dış transferde bugüne kadar kadrosuna 13 futbolcu katan Arca Çorum FK’nın bir golcü daha alarak yaz transfer dönemini kapatacağı öğrenildi. Sosyal medyada Edin Visca ile görüşüldüğü yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığı belirtilirken, sadece bir golcü alınacağı, bununla ilgili görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Golcü futbolcunun büyük olasılıkla yerli olacağı da edinilen bilgiler arasında.

Arca Çorum FK, dış transferde Arda Hilmi, Samudio, Caner Osmanpaşa, Emeka Eze, Eren Bilen, İbrahim Sehic, Attamah, Kenan Fakılı, Oğuz Gürbulak, Pedrinho, Üzeyir Ergün ve Yusuf Erdoğan’ı kadrosuna kattı.

Öte yandan, yaz transfer dönemi 12 Eylül’de sona erecek olup, ihtiyaç hissedilmesi halinde kadroya takviye yapılabileceğinin de altı çizildi.