Arca Çorum FK, 16 Ağustos Cumartesi günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 2.hafta maçında konuk olacağı Adana Demirspor’la tarihinde ikinci kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14’üncü sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Adana Demirspor’la ilk kez bu sezon aynı ligde yer almasına rağmen, Türkiye Kupası’nda 1 kez karşılaştı.

KUPADA KAPIŞTILAR

Çorum temsilcisi, profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013’te, 3.Lig’de mücadele ederken, Adana Demirspor aynı sezon o zamanki adı PTT 1.Lig olan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde yer alıyordu. İki takım, Türkiye Kupası 2.Turunda eşleşti.

ÇORUM KAZANDI

26 Eylül 2012’de, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Adana Demirspor 26.dakikada Yusuf Kurtuluş’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

O zamanki adı Çorum Belediyespor olan Arca Çorum FK, son bölümlerde ataklarını sıklaştırırken, 85.dakikada Ender Acar’ın golüyle beraberliği sağladı.

Normal sürenin 1-1 bitmesi üzerine uzatmalara geçilirken, 110.dakikada Ender Acar’la bir gol daha bulan Arca Çorum FK sahadan 2-1 galip ayrılarak adını 3.tura yazdırırken, Adana Demirspor kupaya veda etti.

İLK PUAN MAÇI

Arca Çorum FK ile Adana Demirspor, Cumartesi günü tarihlerinde ikinci kez karşılaşırken, bu karşılaşma iki takım arasındaki ilk puan maçı olacak. Yeni Adana Stadı’nda oynanacak maç saat 21.30’da başlayacak.