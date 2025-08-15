Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor, Türkiye’de Samsunspor ve Kocaelispor formaları giyen Brezilyalı golcü Douglas Tanque’yi kadrosuna kattı.

Kocaelispor’dan ayrıldıktan sonra geçen sezonu Shimizu S-Pulse takımında geçiren Douglas Tanque, Japonya temsilcisi ile 11 resmi maça çıktı ve 197 dakika süre aldı. Bu maçlarda 2 gol atan 32 yaşındaki Brezilyalı golcü asist yapamadı.

Douglas Tanque, Türkiye’de top koşturduğu sezonlarda, Samsunspor formasıyla 32 maçta 17 gol atıp 3 asist yaparken, Kocaelispor’da ise 19 karşılaşmada 10 gol atıp 1 asist yaptı.