Arca Çorum FK’nın bu haftaki rakibi Adana Demirspor’un Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) nezdinde karara bağlanan dosya sayısı itibariyle adeta rekor kırdı. 41 Dosya ile FİFA’da en çok dosyası bulunan kulüplerin başında gelen Adana Demirspor transfer yasağının yanı sıra -6 puanla cezalandırılmıştı. FIFA'nın aldığı kararlar doğrultusunda, 12 dosyada "kaldırılıncaya kadar" şeklinde geçici yaptırımlar uygulanırken, diğer 29 dosyada kulübe üç dönem boyunca transfer yasağı cezası verildi. Toplamda 41 dosyasıyla Adana Demirspor FIFA'da en çok davası bulunan takımlar arasında yer aldı.

