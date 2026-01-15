Arca Çorum FK, Adana Demirspor’la Cuma günü oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 21.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu gözetiminde, aktivasyon hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, pas çalışmasının ardından gol odaklı taktiksel sonuçlandırma antrenmanı yaptırdı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman çift kale maçla sona erdi.
Adana Demirspor maçını kazanarak galibiyet serisinin başlatmayı hedefleyen kırmızı-siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.
Arca Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.
Arca Çorum FK ile Adana Demirspor arasında, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.