Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent, ilçe spor kompleksinde devam eden inşaat çalışmalarıyla ilgili basın açıklaması yaparak taşınması mümkün olan 500 kişilik portatif tribünün 100 bin liraya hurdacıya satıldığını, çim sahadan sökülen halıların da israf edildiğini öne sürdü.

Kent sert açıklamalarda bulunduğu basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizdeki Ada Spor Kompleksi'nde büyük bir inşaat alanı açılmış durumda. 7 bin metrekarelik alanda yüzme havuzu, badminton, tenis kortları yapılıyor. Şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. Ancak orada bir tribünümüz vardı. Portatif bir tribündü, 500 kişilikti ve çok rahat taşınabilirdi. Ancak, bu tribün oksijen tüpüyle kaynak yapılarak kesildi ve 100 bin liraya hurdacıya satıldı. Oysaki, bu tribün tekrar kullanılabilir ya da başka bir alana taşınabilirdi. Şimdi soruyorum, bu tribünü tekrar yaptırmak için en az 2,5 milyon ile 3 milyon TL arası bir yatırım gerekecek. Ancak, bu tür bir tribün neden sadece 100 bin liraya satıldı? Bu devlet malı değil mi? Kamu malı değil mi? Hepimizin parasıyla alınan bir şey değil mi?"

Devlet malının ve kamu kaynaklarının doğru şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Kent, ayrıca sökülen çim sahanın değerlendirilmemesini de eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinde çim saha sökülüp yenileriyle değiştirilmişti, ancak eski çimler şu an hiçbir işe yaramaz durumda. Spor salonunun yanındaki boş arsada duruyor. Bu çimler, güneşin, soğuk ve sıcağın etkisiyle betonlaşmış durumda. Ancak, biz bunları semt sahaları yapmak için kullanabiliriz, diye öneriler sunduk, ama bu çimler kimseye verilmedi. Memleketimizde semt sahası yapılacak yer yok mu? Okul bahçelerinde halı saha yapılacak yerler yok mu?" dedi.

Kent, bu sorunları sosyal medyada gündeme getiren spor antrenörleri hakkında soruşturma açılarak mobbing uygulandığını sözlerine ekledi.

Kent, İlçe Spor Müdürlüğünü ihmalkarlıkla eleştirirken spor yatırımlarının ilçeye kazandırılmasını sağlayan Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya'ya da teşekkür etti.