Çorum’u Kadınlar 2.Voleybol Ligi’nde temsil eden Osmancık Belediyespor 6.hafta itibari ile lige havlu attı. Sezona şampiyonluk parolası ile giren ancak bir türlü istediği sonuçları alamayan Çorum’un sultanları 6.hafta itibariyle 1 galibiyet, 3 yenilgi alarak rakiplerinin gerisinde kaldı. Son olarak sahasında Samsunspor Voleybol’a 3-1 mağlup olan Osmancık Belediyespor’da maç sonu antrenör Ümit Gökgöz’ün açıklamaları dikkat çekti. Samsun maçında baştan sona üstün bir oyun ortaya koymalarına rağmen yenildikleri için üzgün olduklarını ifade eden Gökgöz, “Bundan sonraki maçlarda asıl amacımız altyapıdaki sporcularımıza müsabakalarımızda daha çok süre verip tecrübe kazanmalarını sağlamak olacak” dedi.

Editör: RIFAT KARA