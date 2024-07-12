Cenazesi Adliye önüne getirilen Ertuğrul Gökeşme için düzenlenen törene eşi Neslihan Gökeşme ve kızı Güner Gökeşme’nin yanısıra CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve CHP İl Genel Meclisi Üyesi ve eski İl Başkanı Ümit Er de katıldı.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı’nın kısa bir konuşma yaptığı törene geçmiş dönem Baro Başkanları Uğur Küçük, İbrahim Özyılmaz, Altan Akpınar ile çok sayıda avukat katıldı.



Adliye çalışanlarının da yoğun ilgi gösterdikleri törende konuşan Baro Başkanı Kalıpcı, Ertuğrul Gökeşme’nin gariban dostu, iyilik timsali olarak tanınıp sevildiğini, bu nedenle kayıplarının büyük olduğunu söyledi. Katılanlara teşekkür eden Baro Başkanı Kalıpcı, Gökeşme için helallik de istedi.

Ardından bir imam hatip tarafından dua okundu ve cenaze Akşemseddin Camii’ne götürülmek üzere araca konuldu.