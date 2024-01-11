İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Çorum’da 3 bin 110 Suriyelinin yaşadığını duyurdu. Bölge iller arasında en fazla Suriyeli olan iller arasında Çorum üçüncü sırada yer aldı.

ÇORUM’DA 3 BİNDEN FAZLA

Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerden Amasya’da bin 271, Artvin’de 63, Bartın’da 400, Bayburt’ta 27, Bolu’da 4 bin 22, Çorum’da 3 bin 110, Düzce’de bin 381, Giresun’da 285, Gümüşhane’de 94, Karabük’te bin 328, Kastamonu’da bin 363, Ordu’da 841, Rize’de bin 279, Samsun’da 8 bin 740, Sinop’ta 174, Tokat’ta bin 127, Trabzon’da 3 bin 332 ve Zonguldak’ta ise 622 geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli ikamet ediyor.

NÜFUSA GÖRE 3. SIRADAYIZ

Bölgede bulunan iller arasında kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına göre oranında ise en yüksek orana ait şehir yüzde 1,24 ile Karabük oldu. Karabük’ü yüzde 0,63 ile Samsun takip ederken, yüzde 0,59 ile Çorum 3. sırada yer aldı. İlde yaşayan toplam kişi sayısına göre en düşük iller ise Bayburt (yüzde 0,03), Giresun ve Gümüşhane (yüzde 0,06) oldu. Bakanlık verilerine göre 1 milyon 377 bin 228 bin kişinin yaşadığı Samsun’da ikamet eden yabancı sayısı 31 Aralık 2023 itibari ile 17 bin 707 olarak açıklandı.