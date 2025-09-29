Çorum’da çölyak farkındalığı ve sağlıklı beslenme üzerine önemli bir buluşma gerçekleşti. Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Elemanı, Midyat MYO Aşçılık Program Başkanı ve “Glütensiz Şef” olarak bilinen Süleyman Engin, Çorum Çölyak Derneği ile Karve Glutensiz’i ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, çölyaklı bireylerin yaşamını kolaylaştıracak ürünler, sağlıklı beslenme alternatifleri ve glütensiz mutfak kültürünün gelişimi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Hacer Kesici ve Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Coşkun da hazır bulundu.

Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, ziyaretten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Konusu üzerinde ülkemizdeki en önemli ve başarılı uzmanlardan biri olan Glütensiz Şef Süleyman Engin’i ilimizde tekrar misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Birçok projemizde yer alan ve derneğimize sürekli katkı sağlayan kıymetli bir insan. Glütensiz yaşam konusunda onun engin fikirlerinden yararlanmak bizim için çok önemli. Çölyaklı bireylerin yaşam kalitesini artırmak için kendisiyle iş birliğimizi sürdüreceğiz.”

Ziyaret kapsamında Karve Glutensiz’in doğal ve katkısız ürünleri hakkında bilgi alan Engin, hem derneğin hem de markanın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti paylaştı. Karve Glutensiz kurucusu Gıda Yüksek Mühendisi Gizem Coşkun ise, bu tür buluşmaların farkındalık ve motivasyon açısından çok değerli olduğunu belirterek glütensiz ürünlerin toplumun daha geniş kesimlerine ulaşması için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

