Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Aşağı Sanayi’nin taşınmasıyla ilgili net konuştu. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde yılın ahisi Selim Kölegöz, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürü Tülay Şahin, Oda Başkanları ve esnaflar Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Zanaatkârlar Kooperatifi’ne yapılan desteklerden dolayı esnaftan teşekkür gelirken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın göreve geldikleri günden bu zamana kadar esnafın destekçisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Aşgın, Zanaatkârlar Kooperatifi’ndeki 250 işyerinin ay sonuna kadar bitirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Geçtiğimiz haftalarda Zanaatkârlar Kooperatifi inşaat alanında incelemelerde bulunurken alt yapı ile ilgili destek talebi geldi. Esnafımızdan gelen talebi site içerisinin sorumluluğu bizde olmamasına rağmen kabul ettik. Kabul ederken de en kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanması noktasında biz gereken sözü verdik. Kooperatif başkanımız ve üyelerimizden de kendilerinin 15 Eylül’e kadar çalışmaları tamamlama sözü aldık. 15 Eylül’de kooperatifimizi ziyarete gittim. Bizim ekiplerimiz söz verdiğimiz süre içerisinde çalışmalarını tamamlamış. Hatta daha fazla bir alanda çalışma yapmışlar. Ancak kooperatifimizde aynı şekilde bir çalışma göremedik. Bizden 15 gün daha ek süre talep ettiler. Biz de bu ay sonuna kadar kendilerine tamamlamaları için süre verdik” dedi.

“SÖZ VERİLİYORSA TUTULMASI GEREKİR”

Zanaatkârlar Kooperatifi yönetiminin 30 Eylül’e kadar çalışmaları tamamlayacağına dair ek süre taleplerini de geri çevirmediklerini yineleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Verdiğimiz süre sonunda sözlerini yerlerine getirirlerse başımızın üstünde yerleri var. Ancak 30 Eylül’de çalışmalar bitmez ve işyerleri teslim edilecek noktaya getirilmezse benim de kendilerine artık desteğim söz konusu olamaz. Biz onlara bir nedene dayanarak destek verdik. Amacımız Aşağı Sanayi’deki esnafımızı mağdur etmemekti. Eğer söz verdikleri süre içerisinde çalışmalarını tamamlamazlarsa yaptığımız çalışmanın bedelini kendilerinden talep edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla gece gündüz çalışıyorlar. Eksik malzemeleri de gelmiş. 1 Ekim’de inşallah tekrar ziyarete gidip durumu yerinde bizzat göreceğiz.” dedi.

AŞAĞI SANAYİ’DE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ

Aşağı Sanayi’de kısa süre içerisinde yeni imar planına göre alt yapı ve yol çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Başkan Aşgın “Zanaatkarlar Kooperatifimizin bitmesi bizim için çok önemli. Orada 250 iş yeri var. Biz aşağı sanayiden taşıyacağımız esnaflarımıza orayı işaret ediyoruz. İster kiralık olarak isterlerse de satın almaları koşuluyla Zanaatkârlar Kooperatifi’ne taşınabilecekler. Aşağı Sanayi’nin taşınmama gibi durumu artık söz konusu değil. Biz en kısa sürede Aşağı Sanayi’de çalışmalara başlayacağız. Yeni imar planına göre aşağı sanayide altyapı, yol ve kanal çalışmalarına başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ