2024 yılı giyim yardımı yönetmeliğinin Ek 1’inci maddesi ile bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirten Taşkın, yönetmelikte belirtilen kamu personeline yapılacak nakdi ödeme ile hiçbir şey alınamayacağına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığınca 8 Mart 2024 tarihinde Genel Yatırım ve Finansman Kararları kapsamında izleme ve kontrolü altında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kuruluşlara 'Hizmete Özel' olarak gönderilen yazıda kimi personele ayni kimi personele de nakdi olarak çek vs verildiği; giyim, giyecek, koruyucu giyim yardımına ilişkin farklı düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ve diğer mevzuat düzenlemeleri koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken giyim malzemelerinin ayni olarak verilmesini kapsadığı, bu sebeple kuruluşların söz konusu giyim eşyasını tedarik ederek ve mevzuatı uyarınca şartları sağlayan personele dağıtımını gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Yüksek enflasyon nedeniyle fiyat dalgalanmalarının piyasayı olumsuz etkilediği, mevcut giyim yardımının ihtiyacı karşılayacak oranda olmaması özellikle sağlık çalışanlarını mağdur ediyor. Enflasyonla mücadele için uygulanan sıkı para politikasının giyim yardımını etkilememesi gerektiğini düşünüyoruz.

Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre nakden verilecek giyecek yardımı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standart fiyatlara göre memurun tabii olduğu ihale mevzuatı dikkate alınarak karşılanıyor. nakden yapılan giyecek yardımındaki sorunun ilgili Bakanlık tarafından fiyatlandırılırken günün ekonomik koşullarının dikkate alınmasını istiyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığının öngördüğü giyim yardımı ile özellikle sağlık çalışanları koruyucu elbise ve görev esnasında giyilmesi gereken diğer giysileri alamadıkları için mağduriyet yaşıyorlar. Giyim yardımı ödeneği, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı enflasyon verilerinin bile altında kalıyor. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon beklentisini %38’den %44’e revize etti. Bunlar dikkate alındığında, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Memurlara Verilecek Giyecek Yardımı standart fiyatlarının enflasyon oranında artış göstermediği anlaşılmaktadır. Sağlık teşkilatlarında çalışanların zorunlu olarak giymeleri gereken giysilerin 2024 yılı giyim yardımı ile alınabilmeleri mümkün görülmemektedir. Dolayısıyla 2024 yılı genel bütçesinden karşılanan söz konusu giyim yardımının güncellenmesi gerekmektedir. Memura verilecek nakdi yardımın enflasyona paralel olarak güncellenerek verilmesini istiyoruz. Sağlık çalışanlarının bu konudaki mağduriyeti giderilmelidir.”