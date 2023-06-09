Son haftaya düşme hattında giren Giresunspor, Antalyaspor’u konuk etti. Karadeniz ekibi, eski Çorum FK’lı gol kralı Doğan Can Davas’ın ilk 11’de başladığı maçta Antalyaspor’u 17.dakikada penaltıdan Riad Bajiç ve 59.dakikada Borja David Campuzano Puentes’in golleriyle 2-0 yenip puanını 41’e çıkarttı ancak İstanbulspor’un Ümraniyespor’u 4-0 yenmesi üzerine ligden düşen son takım oldu. Karadeniz ekibi, 2 sezon mücadele ettiği Süper Lig’den 1.Lig’e geri düştü.

Daha önce ligden düşen Ümraniyespor’dan sonra Giresunspor da yeni sezonda Çorum FK’nın 1.Lig’deki rakiplerinden biri oldu.

Hakemin bitiş düdüğü ile Giresunsporlu futbolcular gözyaşlarına boğuldu. Futbolcuları ise Başkan Ramazan Nahid Yamak ve taraftarlar teselli etti. Uzun süre tribünleri terk etmeyen taraftarlar, galip geldikleri maçlarda olduğu gibi futbolcuları tribünlerine çağırarak, “Giresun sizinle gurur duyuyor” sloganları attı.

Gözyaşları içerisinde soyunma odalarına giden oyuncuları tek tek Başkan Nahid Yamak, sarılarak teselli etmeye çalıştı.