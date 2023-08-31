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Bal konusunda üretici ve tüketicilerin zarar görmeyeceği bir ortak paydada buluşulması gerektiğini kaydeden Odabaş, “Geride kalan zaman dilimini arıcılık faaliyetleri açısından değerlendirdiğimizde, meteorolojik şartların negatif olduğunu, bunun üretime doğrudan yansıdığını gördük. Ülke genlinde bal rekoltesinin düşük olması haklı olarak bala yüksek fiyat olarak yansıdı” dedi.

Balın fiyatının yüksek olmasının tek sebebinin meteorolojik şartların olumsuzluğu olarak görülemeyeceğini anlatan Odabaş, “Girdi maliyetlerinin % 100’den fazla yükselmesi ile birlikte geçen yıla oranla bal fiyatları ortalama % 150 artmıştır. Gelinen noktada karşılaştığımız rakamlar tüketicisinin olduğu kadar biz üreticilerin de çok ciddi rahatsız olduğu bir durumdur. Gerçekleri kabullenmek ve bu gerçekler doğrultusunda rotamızı oluşturmak aklın gereğidir” ifadelerini kullandı.

Çorum Bal Üreticileri Birliği olarak bal fiyatlarının “850 gr. kavanoz kır çiçeği balı: 350, 850 gr. kavanoz ay çiçek balı 250, karakovan balı 1 kg. 500, diğer monoflorara ballar 850 gr. 300 ve poloflora ballar 350 lira” olarak önerdiklerini belirten Odabaş, “Fiyatının düşük olmasının cazibesine kapılıp ‘reçelden iyidir’ diyerek üç harfli marketlerin bazılarında 69 liraya satılan, bal olmadığını kesin olarak bildiğimiz glikozlu sıvılara yönelinmesini ciddi halk sağlığı meselesi olarak görüyoruz.

Su akacak mecrasını bulacaktır. Ülke olarak da hayatın diğer alanlarında yaşadığımız pahalılık kimseyi ümitsizliğe düşürmesin. Demokrasinin kemale ermesi, hukukun üstünlüğünün söylemlerden eylemlere dönüşmesi ile birlikte bu millet bir çıkış yolunu yine kendi saikleri ve hür iradesi bulacaktır.

Şimdilik iktisat, kanaat, rıza ve şükür ile soğukkanlı olarak mevcut olumsuz şartları göğüslemeliyiz. Yarınlar her zaman dünden güzeldir. Önümüzdeki süreçte de öyle olacaktır” şeklinde konuştu.