Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Kargı ilçesine çıkarma yaparak vatandaşların ve esnafın sorunlarını yerinde tespit etti.

İlçeleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden CHP İl Başkanı Solmaz, Kargı’da saha çalışması yaptı.

“ÇÖZÜM CHP İKTİDARI”

Beraberinde CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Kargı esnafını ziyaret eden Dinçer Solmaz, genel olarak işsizlik, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, gençlerin umudunun kırılması, gelecek belirsizliği gibi problemlerle karşılaştı.

Esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen CHP heyeti, yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

“BİZLER HAZIRIZ, HAYDİ SEÇİME”

İlçe ziyaretini değerlendiren İl Başkanı Solmaz, “Esnafımız ve vatandaşımız bu kötü gidişten bir hayli dertli. Geçim yoksa seçim var! Çözüm CHP iktidarı” dedi.

İktidar partisinin ülkeyi yönetemediğini, toplumun tüm kesimlerinin sıkıntı içerisinde bulunduğunu kaydeden Solmaz, seçim sandığı halkın önüne gelene kadar bu talebi dillendireceklerini söyleyerek bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğinin altını çizdi.

CHP’nin kadrosuyla, projeleri ve çözüm önerileri ile ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu vurgulayan Solmaz, “Bizler hazırız. Haydi seçime… Hodri meydan” ifadesini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ