Hakkı aramakla geçiyor ömrüm

Yeri göğü ara ara giderim

Önüme koymuşlar sayısız engel

Adım adım, vara vara giderim

                ***

Bu gidişin sonu nicedir dedim

Emek kutsal insan yücedir dedim

Tutsaklık insana gecedir dedim

Karadağı yara yara giderim

                ***

Zalim Sultan olup geçince başa

Haklı haksız olur, bakın şu işe

Vuruşun der hem de kardeş kardeşe

Zalimlere vura vura giderim

                ***

Kargayı şahine eş eder bunlar

Samanı köşeye taş eder bunlar

Tutar ayakları baş eder bunlar

Gerçekleri göre göre giderim

                ***

Aydınlı’yım bir gün devran dönecek

İnsan azmi engelleri yenecek

Diliyorum çok acılar dinecek

Düşü hayra yora yora giderim

 

GÖRELİM

                       

Bol keseden atıp tutma

Gerçeği farkı görelim

Helal gibi haram yutma

Yalanı terki görelim

            ***

Temel atmış kalmış yarı

Göz boyamak bütün zoru

Çaylar akar tarla kuru

Su akan arkı görelim

            ***

Yollar dolsun insan seli

El ele verelim eli

Kırılsın korkunun beli

Silinmiş korku görelim

            ***

İnsanlık seline karış

Dünyaya yayılsın barış

Bilimde teknikte yarış

İşleyen çarkı görelim

            ***

İnsanlar var iki yüzlü

İnsanlar var açık sözlü

Yanık yanık özlü özlü

Söylenen şarkı görelim

            ***

Aydınlı’nın halına bak

Hak yolunda meşale yak

Ekmek gibi kutsaldır hak

Tastamam ver ki görelim