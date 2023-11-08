Hakkı aramakla geçiyor ömrüm
Yeri göğü ara ara giderim
Önüme koymuşlar sayısız engel
Adım adım, vara vara giderim
***
Bu gidişin sonu nicedir dedim
Emek kutsal insan yücedir dedim
Tutsaklık insana gecedir dedim
Karadağı yara yara giderim
***
Zalim Sultan olup geçince başa
Haklı haksız olur, bakın şu işe
Vuruşun der hem de kardeş kardeşe
Zalimlere vura vura giderim
***
Kargayı şahine eş eder bunlar
Samanı köşeye taş eder bunlar
Tutar ayakları baş eder bunlar
Gerçekleri göre göre giderim
***
Aydınlı’yım bir gün devran dönecek
İnsan azmi engelleri yenecek
Diliyorum çok acılar dinecek
Düşü hayra yora yora giderim
GÖRELİM
Bol keseden atıp tutma
Gerçeği farkı görelim
Helal gibi haram yutma
Yalanı terki görelim
***
Temel atmış kalmış yarı
Göz boyamak bütün zoru
Çaylar akar tarla kuru
Su akan arkı görelim
***
Yollar dolsun insan seli
El ele verelim eli
Kırılsın korkunun beli
Silinmiş korku görelim
***
İnsanlık seline karış
Dünyaya yayılsın barış
Bilimde teknikte yarış
İşleyen çarkı görelim
***
İnsanlar var iki yüzlü
İnsanlar var açık sözlü
Yanık yanık özlü özlü
Söylenen şarkı görelim
***
Aydınlı’nın halına bak
Hak yolunda meşale yak
Ekmek gibi kutsaldır hak
Tastamam ver ki görelim